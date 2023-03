Serie C Femminile: prima sconfitta per la Res Roma VIII

La ventunesima giornata del Girone C del campionato Femminile di Serie C ha regalato una grande sorpresa come la prima sconfitta in campionato, dopo 20 vittorie su 20 partite, della Res Roma VIII. Fra le romane cade anche il Grifone Gialloverde, vincono il Trastevere Femminile e la Roma Calcio Femminile.

Res Roma VIII-Independent 3-4

La Res Roma VIII cade per 4 a 3 alla Linkem Arena contro l'Independent. La partita la sbloccano al 15esimo le campane con Galluccio. Al 28esimo il pari Res che porta la firma di capitan Nagni con un tiro dal limite dell'area. Passa poco però che le ospiti ripassano in vantaggio con un rigore trasformato da Galluccio. Ad inizio ripresa c'è ancora un calcio di rigore stavolta a fare della Res con Nagni che dal dischetto non sbaglia. Al 51esimo ennesimo vantaggio dell'Independent con Russo che di testa devia in rete un corner di bottone. Le campane a questo punto allungano col gol di Esposito. La Res si getta in avanti e spreca alcune clamorose palle gol fino al gol di Fracassi che accorcia le distanze ma non basta ad evitare la sconfitta alle romane.

Trastevere Femminile-Cosenza 4-0

Vittoria netta e rotonda del Trastevere Femminile che batte per 4 a 0 il Cosenza. Le leonesse passano al 26esimo con un pallonetto di Percuoco che approfitta di un'uscita incerta del portiere. Poco dopo arriva il raddoppio delle romane con Boldrini che sigla il suo 16esimo gol in campionato con un altro pallonetto. Nella ripresa altro pasticcio della difesa calabrese col portiere che rinvia adosso Bourret e col pallone che carambola in rete. All'88esimo mette la firma anche Reiri con un gran destro dal limite dell'area.

Sant'Agata-Roma Calcio Femminile 0-3

La Roma Calcio Femminile supera per tre a zero in trasferta il Sant'Agata. Le romane passano con una prova di forza in Sicilia. Per le giallorosse, 250 rappresentanti della squadra domani seguiranno la Roma Femminile all'Olimpico per i quarti di Women's Champions League, sblocca la partita Grassi. Il raddoppio porta la firma di Crapanzano mentre chiude i conti De Cola.

Grifone Gialloverde-Chieti 1-2

Il Grifone Gialloverde cade in casa contro il Chieti per 2-1. Le ospiti passano in vantaggio con Gissi al 42esimo che riceve da Di Liberatore e scarica un gran tiro che non lascia scampo al portiere. Al 73esimo doppietta di Gissi che dribbla il portiere e mette il pallone in rete per lo zero a due del Chieti. A due minuti dalla fine accorcia le distanze Lenzini ma non c'è più tempo.

La classifica delle romane

La Res Roma VIII mantiene la vetta della classifica con 60 punti. Accorcia e va a-7 dalla capolista il Trastevere Femminile. Quarto posto con 40 punti per la Roma Calcio Femminile. A 20 in zona playout c'è il Grifone Gialloverde.