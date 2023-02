Serie C Femminile: alla Roma CF il derby contro il Grifone, vittorie per Res e Trastevere

Serie C femminile Girone C

Il derby capitolino della 18esima giornata del Girone C della serie C Femminile va alla Roma Cf che batte il Grifone Gialloverde. Continua invece la marcia trionfale della Res Roma, mentre dilaga il Trastevere.

Palermo-Res Roma 0-1

La Res Roma sbanca Palermo per uno a zero. A decidere l'incontro una rete di capitan Nagni al 23esimo. Le capitoline creano tanto ma non riescono a trovare il gol del raddoppio. Al triplice fischio però il risultato non cambia e la Res conquista la 18esima vittoria in 18 partite.

Chieti-Trastevere 1-7

Trastevere esagerato contro il Chieti. Le Leonesse si impongono per sette a uno in trasferta in una partita senza storia. In gol Percuoco al 9 mentre tre minuti dopo è il turno di Boldorini. Felici al 34' fa tre a zero. Ad inizio ripresa il poker di Serao. Felici trova la sua doppietta con un tiro-cross, e sullo 0-5 arriva il gol della pandiera di Iannetta. Nel finale tripletta per Felici e un rigore di Fiorini che chiudono i conti.

Roma CF-Grifone Gialloverde 1-0

Vittoria di misura ma importante della Roma CF che supera per uno a zero il Grifone Gialloverde nel derby capitolino. A trascinare le giallorosse alla vittoria il gol che vale i tre punti capitan Del Rosso.

La classifica delle romane

La Res Roma allunga a 18 la sua striscia di vittorie. Diciotto vittorie in 18 partite che valgono a Nagni e compagne il primo posto con 54 punti. Segue il Trastevere Femminile con 44 punti. Roma CF quinta con 34 punti. Grifone Gialloverde in zona playout con 20 punti.