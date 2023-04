Serie C Femminile: Res Roma e Trastevere vincono i derby

Serie C femminile Girone C

Doppio derby della Captiale nella ventitreesima giornata del Girone C del campionato di Serie C femminile. A trionfare nella doppia sfida sono state la Res Roma e il Trastevere Femminile.

Res Roma-Roma Calcio Femminile 2-0

La Res Roma batte per due a zero la Roma Calcio Femminile. Protagonista della partita Vanessa Nagni, capitano della Res e autrice dei due gol che hanno deciso il match. Il primo arriva al tramonto del primo tempo su calcio di rigore, il secondo con uno splendido pallonetto da fuori area al 64esimo. Nel recupero traversa colpita da Caccamo.

Grifone Gialloverde-Trastevere 0-5

Al Campo Elis tutto facile per il Trastevere che travolge le padrone di casa del Grifone Gialloverde per cinque a zero. La partita si chiude già nel primo tempo col parziale di 4 a 0 per le leonesse. Protagonista Serao autrice di una tripletta (15', 45' e 48'). Nel mezzo i gol di Lorè al 29esimo e di Passarani al 38esimo.

La classifica delle romane

La Res Roma resta al comando della classifica con 63 punti e una partita da recuperare. Segue al secondo posto il Trastevere con 59 punti. A quota 43, al quinto posto la Roma Calcio Femminile. Zona play out per il Grifone Gialloverde e i suoi 20 punti.