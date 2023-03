Serie C Femminile: tre vittorie per le romane, cade solo il Grifone Gialloverde

Serie C femminile Girone C

Nove punti conquistati dalle quattro squadre romane impegnate nella ventesima giornata del Girone C del campionato di Serie C femminile. Tre vittorie per Res Roma, Trastevere e Roma CF, sconfitta per il Grifone Gialloverde.

Vis Mediterranea-Res Roma 1-3

La Res Roma vince in terra campana contro la Vis per 3 a 1 una partita viva e combatutta. La prima occasione della partita è per la Vis con un calcio di rigore però neutralizzato da Caporro. Al 32esimo tiro dal dischetto per le romane per un falo su Nagni, dagli undici metri Caccamo non sbaglia. Le padrone di casa però non staccano la spina e trovano l'immediato pareggio su azione di angolo. Al 74esimo nuovo vantaggio capitolino con una punizione capolavoro di capitan Nagni. Al 90esimo arriva il gol di Clemente che chiude l'incontro.

Matera-Trastevere 2-3

Prova di forza del Trastevere che a Matera passa per tre a due contro le padrone di casa autrici di una grande prestazione. Nel primo tempo le Leonesse segnano con De Angelis al 22esimo e con Percuoco al minuto 45. Nella ripresa al 51esimo il gol vittoria lo sigla Boldrini che realizza un calcio di rigore.

Roma CF-Salernitana 6-0

Non c'è partita fra Roma CF e Salernitana. La formazione romana travolge le campane con un risultato tennistico, un sei a zero senza possibilità di replica. La Roma CF mette in campo la superiorità tecnica e di classifica e sblocca il match con Del Rosso. Le altre reti portano la firma di De Leonardis (doppietta) e Coppola autrice di una tripletta.

Cosenza-Grifone Gialloverde 1-2

Clamoroso e rocambolesco finale di partita fra Cosenza e Grifone Gialloverde. Il risultato evolve tutto nel finale, recupero compreso. Le calabresi sbloccano la partita al minuto 86 con Cinque. Un minuto dopo è Conti a riportare il risultato in parità. Quando ormai si pensava al pareggio, nel terzo minuto di recupero Tortora trova il colpo che vale i tre punti per le padrone di casa.

La classifica

La classifica vede la Res Roma a quota 60 punti con 20 vittorie in 20 partite. Secondo posto per il Trastevere con 50 punti. Sesto posto per la Roma CF con 37. Grifone Gialloverde in zona play out con 20 punti.