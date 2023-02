Serie C Femminile: vittorie per Res e Trastevere, cadono Roma CF e Grifone Gialloverde

La diciannovesima giornata del Girone C del campionato femminile di Serie C vede le squadre romane raccogliere due vittorie e due sconfitte, col Trastevere che si prende il derby capitolino contro la Roma CF.

Res Roma-Frosinone 3-2

La Res Roma si prende il derby laziale contro il Frosinone per tre a due. Le ragazze di mister Galletti passano in vantaggio al 22esimo con un calcio di rigore realizzato da Nagni (fallo di Guidobaldi su Clemente). Le ciociare hanno l'occasione di pareggiare al 27esimo quando l'arbitro assegna un rigore al Frosinone per fallo di mano di Fracassi. Il tiro dagli undici metri non viene però realizzato col pallone che finisce alto sopra la traversa. Al 32esimo strappo della Res che fa due a zero con Simeone. Al 57esimo il Frosinone accorcia le distanze ma subito dopo Nagni realizza il 3 a 1 della Res Ultimi 10 minuti di fuoco col Frosinone che trova il secondo gol ma che poi resta in 10, con la Res che porta a casa la sua 19esima vittoria consecutiva.

Trastevere-Roma CF 3-1

Il Trastevere Femminile batte per tre a uno la Roma CF. Le leonesse portano a casa il successo in rimonta dopo che la Roma CF era passata in vantaggio con un bolide dalla distanza di Crapanzano. Al riposo però si va sull'1 a 1 con Boldrini che firma il gol del pareggio e che sul finale di frazione colpisce l'incrocio dei pali con un tocco al volo. Nella ripresa la dieci trasteverini trova la sua doppietta e porta in vantaggio il Trastevere con una splendida punizione. Felici poi chiude i conti firmando il 3 a 1 finale.

Grifone Gialloverde-Vis Mediterranea 1-7

Disfatta del Grifone Gialloverde che viene travolto in casa dalla Vis Mediterranea per sette a uno. La partita è già indirizzata nel primo tempo che si chiude tre a zero per le ospiti. Di Paglicci il gol della bandiera del Grifone sul parziale di 5 a 0.

La classifica delle romane

La Res Roma conqusita la sua 19esima vittoria in 19 incontri salendo a quota 57 punti. Segue a -10 il Trastevere Femminile, seconda forza del campionato. Sesta la Roma CF con 34 punti, zona play out per il Grifone Gialloverde con i suoi 20 punti.