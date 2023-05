Serie C Femminile: i risultati della ventinovesima giornata

Serie C femminile Girone C

Giunge al termine anche la ventinovesima giornata del del Girone C del campionato femminile di Serie C. Per le squadre romane tre pareggi e una vittoria esterna.

Lecce-Res Roma 2-2

La Res Roma che una settimana fa ha festeggiato la promozione in Serie B, ha pareggiato per due a due contro il Lecce. Le salentine, che hanno reso omaggio alle romane con il pasillo del honor, vanno avanti due a zero grazie alla doppietta di Felline. La Res rimonta grazie ad un rigore di Nagni a fine primo tempo, e la rete di Clemente al 61esimo. Due minuti più tardi la Res resta in 10 per l'espulsione di Coluccini.

Palermo-Trastevere Femminile 2-2

Amaro in bocca per il Trastevere Femminile che pareggia per due a due a Palermo. Le leonesse sbloccano la partita al 32esimo con Merigliano che trova la sua doppietta al minuto 53. Avanti di due gol le romane subiscono la rimonta siciliana nell'ultimo quarto d'ora. Con le rosanero che trovano il 2-2 grazie ai gol di Piro e Dragotto.

Matera-Roma Calcio Femminile 1-2

Colpo esterno della Roma Calcio Femminile che vince per due a uno contro il Matera. Le lucane chiudono il primo tempo sull'1-0 grazie alla rete di Paolini ma nella ripresa le romane sfruttano al meglio degli errori della difesa delle padrone di casa e ribaltano il risultato. Prima è Del Rosso a portare il risultato in parità mentre è di Coppola il gol della vittoria. Quinto successo consecutivo per le capitoline.

Frosinone-Grifone Gialloverde 0-0

Pareggio senza reti nel derby laziale fra Frosinone e Grifone Gialloverde. L'occasione migliore è per le romane nel primo tempo con una traversa colpita da Cecilia Conti.

La classifica delle romane

La Res Roma vincitrice del campionato conquista il suo 80esimo punto. Segue il Trastevere Femminile secondo con 73, blinda il terzo posto la Roma Calcio Femminile con 58 punti. Spera ancora di raggiungere la salvezza diretta il Grifone Gialloverde a 24 punti, sennò sarà play out.