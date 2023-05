Serie C Femminile: tris di vittorie per le romane

Serie C femminile Girone C

La ventiseiesima giornata del Girone C del campionato Femminile di Serie C si è chiuso con un bottino di tre vittorie e una sola sconfitta per le formazioni romane.

Sant’Agata-Res Roma 1-6

La Linkem Res Roma VIII travolge per sei a uno il Sant’Agata. Protagonista della partita ancora una volta capitan Nagni autrice di ben quattro gol, divise equamente fra primo e secondo tempo. A sbloccare il match ci ha pensato Fracassi dopo appena e la stessa calciatrice a segnare la sua doppietta personale nella ripresa.

Trastevere-Cantera Adriatica 8-0

Esagerato il Trastevere che infligge un netto otto a zero al Cantera Adriatica. Le leonesse travolgono le avversarie grazie alla tripletta di Boldrini, alle doppiette di Berarducci e Reiri e al gol di De Angelis.

Roma Calcio Femminile-Palermo 2-1

Colpo grosso della Roma Calcio Femminile al Certosa che batte per due a uno e supera in classifica il Palermo. Le romane chiudono il primo tempo avanti di un gol, grazie a Del Rosso. Nella ripresa arriva il gol di Coppola. Per le siciliane non basta la rete di Ribellino.

Grifone Gialloverde-Lecce Women 0-3

Cade in casa il Grifone Gialloverde sotto i colpi del Lecce. Un tre a zero a favore delle salentine senza appello con la formazione pugliese che ha fatto valore la grande differenza di classifica. Il match si sblocca nel primo tempo con una punizione di Martinez. Nel secondo tempo la doppietta di Jaszczyszyn chiude i conti all’Elis.

La classifica delle romane

La Res Roma continua a comandare la classifica a quota 73 punti. Segue a 66 il Trastevere Femminile secondo. Salto in alto per la Roma Calcio Femminile quarta con 49 punti. In pienza zona playout il Grifone Gialloverde con i suoi 23 punti.