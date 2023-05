Serie C Femminile: la Res vola in Serie B

Serie C femminile Girone C

La ventottesima giornata del Girone C del campionato di Serie C Femminile sancisce la vittoria del campionato e la conseguente promozione in Serie B della Linkem Res Roma VIII.

Salernitana-Res 0-2

La Res conquista la Serie B con due giornate di anticipo grazie alla vittoria a Salerno contro la Salernitana. Le romane partonono forte ma terminano il primo tempo sullo zero a zero col rammarico di aver colpito due traverse. Nella ripresa la musica non cambia con la Res che controlla le operazioni e che trova il gol che sblocca la partita al 54esimo con Caccamo. Poco più tardi è Fracassi a blindare il risultato sul due a zero e al triplice fischio parte la festa per la vittoria.

Trastevere-Crotone 3-0

Partita più complicata del previsto per il Trastevere Femminile che supera il Crotone soltanto nel finale di partita. Decisivo l'ingresso in campo di Bourret che rompe gli equilibri realizzando una doppietta in pochi minuti dall'84esimo all '86esimo. Al novantesimo arriva la rete di Felici che chiude definitivamente i conti.

Roma Calcio Femminile-Independent 4-3

Partita folle e rocambolesca al Certosa con la Roma Calcio Femminile che vince per quattro a tre. Le capitoline chiudono il primo tempo in svantaggio per due a uno (gol di Del Rosso). La doppietta di Del Rosso e quella di Vergari nella ripresa ribaltano il risultato a favore delle giallorosse.

Grifone Gialloverde-Cantera 1-2

Cade in casa il Grifone Gialloverde. Contro il Cantera Pescara altra caduta delle romane che restano in zona play out.

La classifica delle romane

La Res Roma vince il titolo e vola in Serie B grazie ai suoi 79 punti in 28 partite (26 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta). Secondo il Trastevere Femminile a quota 72 punti. Terza piazza per la Roma Calcio Femminile a 55 punti. Con 23 punti al 12esimo posto il Grifone Gialloverde fermo in zona play out.