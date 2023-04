Serie C Femminile: la Res Roma vince il recupero della ventiduesima giornata

Serie C femminile Girone C

La Res Roma vince per due a zero in trasferta sul campo del Chieti Femminile, partita valida come recupero della ventiduesima giornata del Girone C del campionato femminile di Serie C Femminile.

Chieti-Res Roma, la cronaca

Alla prima azione importante la Res Roma sblocca la partita. Al 25esimo Fracassi trova l'assist vincente per Cianci che non sbaglia e porta avanti la formazione romana. Al 30esimo è Cianci a servire l'assist perfetto a capitan Nagni che non sbaglia e fa due a zero. Nella ripresa da segnalare una traversa colpita da Nagni e un palo colpito da Cianci.

La classifica

Questo successo consente alla Res Roma di salire a 66 punti a più sette dall''altra formazione romana, il Trastevere Femminile con lo scontro diretto previsto nella prossima giornata di campionato, la ventiquattresima.