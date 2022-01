Serie B femminile, la FIGC dispone la sospensione del campionato

I contagi del COVID-19 non si fermano e continuano le chiusure per quanto riguarda lo sport professionistico e non. A finire vittima della sospensione del campionato questa volta sono la Serie B e il Campionato Primavera femminili, che viste le tante richieste di rinvio sono stati fermati dalla FIGC fino alla fine di gennaio. Tramite un breve comunicato sul sito ufficiale la Federazione ha annunciato così lo stop dei campionati: "L’elevato numero di contagi che sta interessando i gruppi squadra ha reso necessaria una ripianificazione dei calendari della Serie B e del Campionato Primavera. La Divisione Calcio Femminile - tramite i comunicati n° 80 e 81 - ha infatti disposto la sospensione dei due tornei fino alla fine di gennaio. Sono quindi state rinviate a data da destinarsi la tredicesima e quattordicesima giornata di Serie B e, per quanto riguarda il Campionato Primavera, l’undicesima, dodicesima e tredicesima del Girone 1 e la tredicesima, quattordicesima e quindicesima del Girone 2.".