Serie B Femminile 2023/2024: il calendario della Lazio e della Res Roma

Nel pomeriggio di mercoledì 16 agosto la FIGC femminile ha svelato il calendario delle sedici formazioni impegnate nel campionato di Serie B 2023/2024. Due le squadre romane lotteranno nella categoria cadetta: la Lazio Women e la neo promossa Res Roma.

Il campionato

La Serie B 2023/2024 seguirà il modella della stagione precedente. Due saranno le squadre che saliranno in Serie A: la prima classificata e chi vincerà lo spareggio fra la seconda della Serie B e la penultima della poule salvezza della Serie A. Le ultime tre scenderanno in Serie B. Il campionato inizierà il 17 settembre 2023 e terminerà il 19 maggio 2024.

Il calendario

La Lazio Women che ha sfiorato la Serie A, lo scorso anno si è rinforzata con il ritorno di Ferrandi e gli arrivi di Goldoni e Gomes ripartirà in trasferta contro l'Hellas Verona e chiuderà in casa contro il Parma. La Res Roma, molto attiva sul mercato, vedrà Nagni e compagne a Tor Bella Monaca contro il Pavia Academy e finirà la sua stagione regolare in trasferta contro il Genoa. Il derby fra biancocelesti e giallorosse si disputerà alla quinta giornata (22 ottobre - 10 marzo) con la partita di andata alla Linkem Arena e ritorno a Formello.

1° giornata

Hellas Verona-Lazio,

Res Roma-Pavia

2° giornata

Bologna-Res Roma,

Lazio-Genoa

3° giornata

Arezzo-Lazio,

Res Roma-Freedom

4° giornata

Lazio-Bologna,

Parma-Res Roma

5° giornata

Res Roma-Lazio

6° giornata

Lazio-Brescia,

Ternana-Res Roma

7° giornata

Freedom-Lazio,

Res Roma-Cesena

8° giornata

Lazio-Cesena,

Ravenna-Res Roma

9° giornata

Lazio-Chievo,

San Marino-Res Roma

10° giornata

Res Roma-Hellas Verona,

Tavagnacco-Lazio

11° giornata

Lazio-Pavia,

Arezzo-Res Roma

12° giornata

Res Roma-Brescia,

San Marino-Lazio

13° giornata

Res Roma-Chievo,

Ternana-Lazio

14° giornata

Lazio-Ravenna,

Tavagnacco-Res Roma

15° giornata