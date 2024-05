Scossone nell'Atletico Pontinia, arriva il comunicato del club su Gesmundo

La salvezza conquistata all'ultima giornata, nonostante la sconfitta con il Terracina, non cambia i piani di Francesco Gesmundo e dell'Atletico Pontinia. Il club e il tecnico hanno deciso per la separazione dopo una stagione, con Gesmundo che era arrivato dopo le esperienze con Gaeta e Anagni. Il club pontino lo ha annunciato con un comunicato sulla sua pagina ufficiale: "Le strade tra l Atletico Pontinia e il tecnico Francesco Gesmundo si dividono. La societa ci tiene a ringraziare il tecnico per la professionalita dimostrata e per l'obiettivo raggiunto. Grazie di tutto al tecnico Gesmundo".