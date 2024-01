Scossone alla Boreale, il tecnico Piccareta lascia il club

Cambio importante nella Boreale, che ha annunciato via social la separazione con il tecnico Fabrizio Piccareta, che ha lasciato l'incarico per motivi familiari. Piccareta lascia la Boreale in piena lotta salvezza nel girone G, all'ultimo posto dopo ventuno giornate ma a tre punti dalla zona playout occupata dal Budoni.

Il comunicato della Boreale

La Boreale comunica che Fabrizio Piccareta, responsabile della prima squadra della Società, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico in data odierna per motivi familiari. Il Presidente della Boreale, insieme allo staff dirigenziale e tecnico della Società, ringrazia il mister Piccareta per l’ottimo lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il suo futuro professionale.