Sassuolo-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 13 febbraio alle ore 18:00 la Roma scenderà in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo per la 25esima giornata di Serie A. All’andata all’Olimpico la partita terminò 2 a 1 per i giallorossi grazie alla rete allo scadere di El Shaarawy. Per la sfida contro i neroverdi Mourinho dovrà fare a meno di Zaniolo e Ibanez.

Sassuolo-Roma, le ultime di formazione

Due cambi obbligati per Mou. Al Mapei mancheranno infatti Zaniolo squalificato dopo la partita col Genoa e Ibanez uscito infortunato all’intervallo della partita di Coppa Italia contro l’Inter. Il difensore brasiliano sarà out per almeno 5 settimane a causa di una distrazione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Mou spera di riaverlo a disposizione per il derby contro la Lazio del 20 marzo. Senza Ibanez, lo Special One è pronto a passare alla difesa a 4 con Smalling e Mancini centrali, Karsdorp e Maitland-Niles sugli esterni al posto di Vina. In panchina l’unico altro centrale a disposizione Kumbulla. A centrocampo presente Sergio Oliveira, mentre scivola fuori Veretout con Cristante pronto a tornare titolare. Ritornerà in campo Pellegrini, già visto nel finale di San Siro. Il capitano giallorosso formerà la batteria di trequartisti con Mkhitaryan ed El Shaarawy (favorito su Felix) a supporto di Abraham recuperato dopo i problemi fisici accusati in Coppa Italia.

Il Sassuolo è reduce dalla sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia. Dionisi per la sfida ai giallorossi dovrà reinventarsi l’attacco viste le squalifiche di Scamacca e Raspadori. Al loro posto pronti l’ex Defrel (15 presenze e 1 gol con la Roma) e Traore insieme a Berardi.

Sassuolo-Roma, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan; Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi, Henrique; Berardi, Defrel, Traore. All.: Dionisi.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Maitland-Niles; Oliveira, Cristante; El Shaarawy, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

Sassuolo-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Sassuolo e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per guardare il match gli abbonati potranno usare la propria smart tv oppure collegare il televisore ad un TIMVISION BOX, a Playstation o Xbox oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa la sfida fra Dionisi e Mou sarà fruibile su dispositivi mobile quali smartphone, pc o tablet attraverso app o sito Dazn.