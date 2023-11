Sassuolo-Roma Femminile 0-2: Giugliano e Kumaga stendono le neroverdi

La Roma Femminile vince per due a zero in casa del Sassuolo l'ottava giornata di campionato. Mister Spugna opta per un mini turnover per le campionesse d'Italia e i cambi sostituiscono in maniera egregia le titolarissime. Le giallorosse dopo un iniziale brivido, gestiscono bene la partita e colpiscono nel primo tempo con Giugliano e nel secondo tempo con Kumagai. Nella ripresa tante le occasioni create ma il terzo gol non arriva. Tanto basta però alla Roma, reduce dal pareggio in rimonta col Bayern Monaco, per conquistare l'ottava vittoria in otto partite di Serie A e per prepararsi al meglio alla sfida di Champions League al Tre Fontane contro l'Ajax.

Sassuolo-Roma Femminile, la cronaca

All’ottavo occasione Roma con un tiro di Haavi respinto da Durand. Al 16esimo la Roma passa in vantaggio con Giugliano. La 10 giallorossa trasforma in gol un assist di esterno di capitan Bartoli. Al 20esimo destro di Latorre che esce alto di poco. Al 53esimo il raddoppio giallorosso con Kumagai che spinge in rete un pallone vagante in area. Serturini entrata sfiora il gol con un tiro dalla distanza su cui per poco non arriva Giacinti. La numero nove nel recupero va vicina al tris ma calcia centralmente.

Tabellino e pagelle

Sassuolo (4-3-1-2): Durand 6; Orsi 5 (61' Mella 5,5), Filangeri 5, Gram 5, Philtjens 5; Pondini 5 (74' Prugna), Missipo 5,5, Santoro 5,5; Zamanian 5,5 (46' Passeri 5,5); Clelland 5 (61' Sabatino 5,5), Beccari 5,5 (71' Kullashi 5,5).All.: Piovani 5

Roma (4-3-3): Korpela 6; Bartoli 7, Minami 6, Linari 6, Aigbogun 6; Greggi 6, Kumagai 7 (88' Ciccotti s.v.), Giugliano 7 (74' Feiersinger 6); Latorre 6 (66' Giacinti 6), Viens 6 (74' Serturini 6,5), Haavi 6,5 (66' Glionna 6). All.: Spugna 7

Marcatrici: 16’ Giugliano (R), 53' Kumagai (R)

Arbitro: Renzi

Le top e flop giallorosse

Giugliano 7: Non si ferma più la centrocampsita giallorossa. Sempre propositiva e puntuale in zona gol.

Kumagai 7: Si conferma un super acquisto. Partita di intelligenza tattica fuori dal comune. Mette la sua firma nel tabellino.

Bartoli 7: Ritorno dal 1' importante per il capitano romanista che prima serve l'assist per il primo gol, e poi avvia l'azione del raddoppio.

Aigbogun 6: La meno positiva della squadra. Da un suo svarione nasce l'unico potenziale pericolo per la difesa giallorossa. Cresce col passare dei minuti.