Sassuolo-Roma Femminile 5-6: Doppietta Giacinti, Feiersinger decide il pirotecnico match

La Roma Femminile vince per sei a cinque contro il Sassuolo. Una partita surreale quella disputata fra la formazione neroverde e le giallorosse fresche vincitrici dello scudetto. Le campionesse d’Italia approcciano bene al match portandosi sul 4-1, poi il blackout e gli errori della difesa rimettono in partita il Sassuolo prima della rete di Feiersinger nel finale. Altra vittoria per la Roma che in questo finale si preparerà per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Tabellino

Sassuolo (4-3-1-2): Durand; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Santoro (dal 67’ Passeri); Missipo (37' Mihelic), Jane (46' Pondini), Prugna; Clelland; Sabatino, Beccari (dal 67’ Monterubbiano). All.: Piovani

Roma (3-5-2): Ceasar; Valdezate, Kumagai, Minami; Sonstevold (46' Pellegrino Cimò), Tomaselli (51' Feiersinger), Troelsgaard (dal 67’ Galli), Giugliano (dal 79' Greggi), Glionna; Viens, Giacinti (dal 67’ Ciccotti). All.: Spugna

Marcatori: 5’, 11’ Giacinti (R), 20 Giugliano (R), 47’ Glionna (R), 62’ Viens (R), 80’ Feiersinger (R); 23’, 76’ Clelland (S), 60’ Sabatino (S), 75’ Kullashi (S), 77’ Monterubbiano (S)

Ammoniti: Troelsgaard (R)

Arbitro: Ramondino

Le top e flop giallorosse

Giacinti 8: Doppietta da bomber e altri gol che arricchiscono una stagione già positiva.

Viens 7: Sempre in partita un gol e giocate importante.

Feiersinger 7: Nel finale trova il gol della vittoria in una partita surreale.

Ceasar 4: Rivedibile in occasione del primo gol neroverde, errore grave nel 5-5 del Sassuolo.