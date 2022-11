Sassuolo-Roma 1-1: Abraham Illude, Pinamonti pareggia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma pareggia per uno a uno contro il Sassuolo. Amaro in bocca per la formazione giallorossa che trova la rete all'80esimo con un redivivo Abraham ma che si fa riprendere poco dopo da Pinamonti. Mou parte sorprendendo tutto scegliendo un pessimo Shomurodov alla guida dell'attacco. Cambiando l'attaccante però la musica non cambia, con la Roma che gioca poco e balla a centrocampo dove la coppia Cristante-Matic mostra i soliti limiti. La squadra non attacca, non è aggressiva ma è molle e calcia poco in porta, e quando lo fa, lo fa con poca cattiveria. Il gol di Abraham illude i giallorossi che vengono puniti all'azione successiva con una dormita di tutta la difesa, con un lancio lungo che beffa Karsdorp e Mancini e con Smalling che si fa anticipare in area di rigore. Altra prova deludente della Roma.

Sassuolo-Roma, la cronaca

Al 17esimo miracolo di Rui Patrico che devia in angolo un tiro dalla distanza di Frattesi destinato a spegnersi sotto la traversa. Al 33esimo buon contropiede della Roma orchestrato da Zaniolo che serve Shomurodov che spara centrale per Consigli che para. Al 34esimo D’Andrea rientra sul sinistro ma Rui Patricio para in due tempi. Al 36esimo ancora Shomurodov dentro l’area ma sbilanciato calcia debolmente. Occasionissima per Zalewski al 44esimo che ben servito in area da Celik col piattone sinistro spara altissimo. Al 70esimo colpo di testa di Pinamonti centrale che non mette in difficoltà Rui Patricio. Al 76esimo altro grande intervento di Rui Patricio che in uscita blocca Traore dopo che una bella azione del Sassuolo aveva tagliato in due la difesa giallorossa. All’80esimo la Roma sblocca la partita con Tammy Abraham: l’inglese con un perfetto terzo tempo su cross di Mancini, deviato, batte Consigli. All'85esimo pareggia il Sassuolo con Pinamonti che brucia Smalling e con l'esterno batte Rui Patricio.

Tabellino e pagelle

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Ayhan 5,5, Ferrari 6, Kyriakopoulos 5,5 (dall'88' Rogerio s.v.); Frattesi 6,5, Lopez 6 (dal 75’ Obiang s.v.), Harroui 6 (dal 66’ Thordstvedt 6); D’Andrea 6 (dal 66’ Traore 5), Pinamonti 7, Laurentié 6,5 (dall'88' Berardi s.v.). All.: Dionisi 6

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 7; Mancini 6 Smalling 5, Ibanez 6; Celik 5,5 (dal 65’ Karsdorp 5,5), Cristante 6, Matic 5,5, Zalewski 5; (dal 66’ El Shaarawy 5,5) Volpato 6 (dal 73’ Bove 5,5); Zaniolo 6,5 (dal 78’ Belotti 5,5), Shomurodov 5 (dal 66’ Abraham 7). All.: Mourinho 5,5

Marcatori: 85' Pinamonti (S); 80’ Abraham (R)

Ammoniti: Laurentié (S), Ayhan (S), Lopez (S), Kyriakopoulos (S), Pinamonti (S); Zaniolo (R), Cristante (R), Mancini (R)

Arbitro: Ayroldi

I top e flop giallorossi

Abraham 7: La panchina funziona. L'inglese trova la rete da grande attaccante.

Rui Patricio 7: Salva la porta con un due grandi salvataggi su Frattesi e Traore. Non può nulla sul gol di Pinamonti.

Zalewski 5: Non salta mai l’uomo e sbaglia ogni pallone giocato. Spreca pure una clamorosa occasione nel finale di primo tempo.

Shomurodov 5: Ha l’occasione per lasciare il segno ma con poca cattiveria sbaglia. Spreca la grande occasione concessa da Mou.