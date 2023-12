Sassuolo-Roma 1-2: rimonta giallorossa, Kristensen firma la vittoria al Mapei Stadium

La Roma batte per due a uno il Sassuolo in rimonta. I giallorossi vengono colpiti dall'unico tentativo verso lo specchio dei neroverdi che si chiudono e provano a ripartire in contropiede. La squadra di Dionisi regala il possesso ai giallorossi che dopo aver sbattuto più volte su un super Consigli prendono sempre più campo approfittando della superiorità numerica per l'espulsione di Boloca. Con l'uomo in più e la mossa Kristensen la squadra di Mou a trazione anteriore si divora i neroverdi. Il danese prima si guadagna il rigore realizzato da Dybala poi si mette in proprio e con fortuna trova il gol del successo. Tre punti importanti e meritati per la Roma che raggiunge il Napoli al quarto posto aspettando l'impegno della squadra di Mazzarri contro l'Inter.

Sassuolo-Roma, la cronaca

Al 10mo mancino di prima intenzione di Dybala da fuori area, para in due tempi Consigli. Al 25esimo passa avanti il Sassuolo: ondata neroverde con un tiro di Berardi che diventa un assist per Henrique che sul secondo palo da pochi passi batte Rui Patricio. Al 41esimo miracolo di Consigli che vola e cancella il tiro di Dybala che aveva messo il pallone all’angolino. Al 43esimo occasione Sassuolo, bravo Rui Patricio a restare i piedi e bloccare il tentativo di Thorstvedt. Al 54esimo cestina il gol del pareggio Lukaku che solo davanti a Consigli, tira in bocca al portiere. Al 56esimo ci prova Azmoun, destro che esce da fuori. Al 63esimo il Sassuolo resta in 10 per l’espulsione, dopo revisione al Var di Boloca per una brutta entrata su Paredes. Al 75esimo calcio di rigore per la Roma per fallo di Erlic su Kristensen. Dal dischetto Dybala non sbaglia. All’82esimo la Roma ribalta la partita con Kristensen che calcia col mancino, dopo un tacco di Dybala, e con una deviazione beffa Consigli. All’86esimo Racic ha sul destro l’occasione del pareggio ma spreca da ottima posizione. Nel recupero tiro di Pellegrini respinge Consigli.

Tabellino e pagelle

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 6, Tressoldi 5,5, Erlic 5, Vina 5,5 (dall'89' Pedersen s.v.); Boloca 4, Henrique 7; Berardi 6 (dall'89' Castillejo s.v.), Thorstvedt 6 (dall’81’ Bajrami s.v.), Laurientè 5,5 (dal 65’ Racic 5,5); Pinamonti 6 (dall’81’ Defrel s.v.). All.: Dionisi 5,5

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6 (dal 68’ Pellegrini 6), Llorente 6,5, N’Dicka 5,5; Karsdorp 5,5 (dal 46’ Kristensen 7), Cristante 6, Paredes 5,5, Bove 6 (dal 46’ Azmoun 6), Spinazzola 5 (dal 68’ El Shaarawy 6); Dybala 7,5 (dall’87’ Celik s.v.), Lukaku 5,5. All.: Mourinho 6,5

Marcatori: 25’ Henrique (S); 76’ Dybala (R), 82’ Kristensen (R)

Ammoniti: Thorstvedt (S), Berardi (S), Henrique (S), Erlic (S);Kristensen (R)

Espulsi: Boloca (S)

Arbitro: Marcenaro

I top e flop giallorossi

Dybala 7,5: Il migliore in campo della Roma. Crea le occasioni migliori, realizza il rigore del pareggio e serve di tacco l’assist a Kristensen. Cancella così la brutta prestazione di Ginevra.

Kristensen 7: Bravo e fortunato l’esterno ex Leeds. Prima si guadagna il rigore trasformato da Dybala poi si mette in proprio e con fortuna segna il gol che vale i tre punti.

Lukaku 5,5: Ha l’opportunità di trovare l’1-1 ma sbaglia in maniera clamorosa.

Spinazzola 5: Solita dormita difensiva in occasione del gol neroverde e malissimo in avanti. Non salta mai l’uomo e sbaglia tutti i cross.