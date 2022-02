Sassuolo-Roma 2-2: Cristante salva Mou al 94esimo. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma pareggia per 2 a 2 in casa del Sassuolo. Contro i neroverdi come all’andata la squadra di Mou trova il gol nel finale, questa volta con Cristante che salva i giallorossi dalla sconfitta. La Roma gioca una brutta partita affidandosi a molti lanci lunghi (imprecisi) e alle sole giocate dei singoli, al contrario del Sassuolo che mette in campo la qualità di cui aveva parlato Mou in conferenza stampa. La Roma però si fa male da sola con un pasticcio clamoroso di Rui Patricio che per poco non condanna la squadra alla sconfitta. Il portiere portoghese con Karsdorp si divide la poco invidiabile nomina di peggiore in campo.

Sassuolo-Roma, la cronaca

Berardi impegna subito Rui Patricio ma la Roma replica con Felix che però sbatte su Consigli in uscita. La Roma sblocca la partita nel finale di primo tempo con Abraham. L’inglese infatti si incarica di battere un calcio di rigore, assegnato per fallo di mano di Chiriches su cross di Vina, e non sbaglia. All’alba della ripresa il Sassuolo pareggia. Il gol dei neroverdi è una goffa autorete giallorossa con Rui Patricio che pasticcia su un cross deviato da Smalling di Traore. La Lega Serie A ha assegnato autogol al difensore inglese. Il Sassuolo passa al 73esimo con Traore. L’ivoriano brucia Karsdorp e davanti a Rui Patricio non sbaglia. Al 78esimo il Sassuolo resta in 10 per l’espulsione, per doppio giallo, a Ferrari. La Roma pareggia al 94esimo con Cristante. Il numero 4 della Roma trova il gol del 2 a 2 con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Veretout. Al 96esimo Perez impegna Consigli che respinge, ma sulla ribattuta non arriva nessun giallorosso.

Tabellino e pagelle

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6,5; Muldur 6, Chiriches 5, Ferrari 5, Kyriakopoulos 6; Frattesi 5,5, (dall’80’ Ayhan s.v.), Lopez 5,5, Henrique 5,5 (dal 67’ Harroui); Traore 7,5, Berardi 6,5 (dall’84’ Ceide s.v.); Defrel 5,5 (dall’80’ Tressoldi s.v.). All.: Dionisi 6,5.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 4,5; Mancini 5,5 (dal 77’ Maitland-Niles 5,5), Smalling 5,5, Kumbulla 5,5; Karsdorp 4,5 (dall’83’ Perez s.v.), Mkhitaryan 6,5, Oliveira 6 (dal 69’ Cristante 7), Vina 6,5 (dal 77’ Veretout 6,5); Pellegrini 5,5; Abraham 6,5, Felix 5,5 (dal 69’ Shomurodov 5,5). All.: Mourinho 5,5.

Marcatori: 47’ aut. Smalling (S), 73’ Traore (S); 45’+1 Abraham (R), 90’+4 Cristante (R)

Ammoniti: Mancini (R); Ferrari (S), Lopez (S), Berardi (S); Kumbulla (R)

Espulsi: Ferrari (S)

Arbitro: Guida

I top e flop giallorossi

Cristante 7: Decisivo. Entra con l’atteggiamento di chi vuole recuperare la partita e di testa pareggia i conti.

Vina 6,5: Buona partita dell’esterno sinistro sudamericano sia in fase offensiva che in fase difensiva.

Karsdorp 4,5: Malissimo l’olandese al Mapei Stadium. Si perde l’uomo in occasione del pareggio neroverde, e poi perde il contrasto con Traore in occasione del 2 a 1 del Sassuolo.

Rui Patricio 4,5: Papera clamorosa che regala il secondo gol al Sassuolo.