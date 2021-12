Sassuolo-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo aver fallito l’assalto agli ottavi di Europa League, La Lazio si rituffa in campionato. Domenica 12 dicembre alle ore 18 la squadra di Sarri sarà in scena contro il Sassuolo, partita valida per la 17esima giornata di campionato.

Sassuolo-Lazio, le ultime di formazione

Per la trasferta in Emilia, Sarri non potrà contare su Milinkovic-Savic. Infatti il serbo è stato espulso nella traferta di Genova contro la Sampdoria nell’ultimo turno. Al suo posto ci sarà Basic insieme a Luis Alberto. Lo spagnolo è però sotto osservazione per via di alcuni problemi fisici. C'è ottimismo ma resta in preallarme Akpa Akpro. Cataldi è pronto a tornare titolare al posto di Leiva. In difesa si candida Lazzari per un posto, ma Marusic e Hysaj sono in vantaggio. Acerbi e Luiz Felipe guideranno la linea difensiva davanti a Strakosha ancora favorito nel ballottaggio con Reina. In attacco Immobile e Pedro sicuri del posto. Duello fra Felipe Anderson e Zaccagni, con l’ex Verona favorito per la miglior condizione.

Dionisi recupera Boga, ma l’ivoriano partirà dalla panchina. Davanti con Scamacca agiranno i due campioni d’Europa Berardi e Raspadori. A sinistra torna Rogerio, mentre Frattesi, ex giocatore delle giovanili della Lazio e poi passato alla Primavera della Roma, guiderà il centrocampo neroverde.

Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique, Berardi, Raspadori; Scamacca. All.: Dionisi.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Acerbi, Luiz Felipe, Hysaj; Cataldi, Basic, Luis Alberto; Pedro, Zaccagni, Immobile. All.: Sarri.

Sassuolo-Lazio, dove vedere la partita

La partita Sassuolo-Lazio sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Per guardare il match della squadra biancoceleste gli abbonati dovranno scaricare l’App Daz su smart tv compatibili oppure collegare al televisore una console di gioco (Playstation o Xbox), in alternativa Timvision Box l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast. La partita sarà visibile anche su tablet, pc, notebook e smartphone.