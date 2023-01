Sassuolo-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 15 gennaio alle ore 12:30 la Lazio sfiderà il Sassuolo al Mapei Stadium. I biancocelesti di Sarri sono ancora alla ricerca della prima vittoria del 2023 dopo la sconfitta di Lecce e il pareggio contro l'Empoli. La Lazio arriva alla sfida contro i neroverdi dal quinti in classifica con 31 punti, a -3 dal quarto posto, Sassuolo 16esimo con 16 punti.

Sassuolo-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri non avrà a disposizione Manuel Lazzari squalificato. Al posto del terzino ci sarà l'albanese Hysaj che completerà la difesa con Casale, Romagnoli e Marusic. A centrocampo Mlinkovic con Cataldi e Luis Alberto, con Vecino che partirà nuovamente dalla panchina. In attacco tridente con i titolarissimi: Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson. In porta c'è Provedel.

Dionisi sfida la Lazio senza Consigli e Pinamonti, a loro posto ecco Pegolo e Alvarez. In attacco nel tridente giocherà Berardi, mentre ci sarà Frattesi a centrocampo.

Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Traore; Berardi, Alvarez, Laurentié. All.: Dionisi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Sassuolo-Lazio, dove vederla

La partita fra Sassuolo e Lazio sarà visibile sia su Dazn e Sky. Per quanto riguarda Dazn gli abbonati potranno vedere la sfida del Mapei Stadium scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra capitolini ed emiliani sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.

Per gli abbonati Sky invece la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport. Valida pure l'alternativa streaming SkyGo.