Sassuolo-Lazio 0-2: i biancocelesti ripartono da Luis Alberto e Felipe Anderson

La Lazio vince per due a zero in trasferta contro il Sassuolo. I biancocelesti chiudono la pratica neroverde in 7 minuti grazie alle reti di Felipe Anderson e Luis Alberto (molto bene ancora Castellanos preferito ad Immobile) senza rischiare praticamente nulla. Una bella Lazio mette in difficolta gli emiliani troppo leggeri e distratti. Proprio a contrario dei biancocelesti che vincono sul palleggio, pressing, ferocia e qualità. Così la squadra di Sarri (oggi squalificato, ndr) ha portato a casa tre punti importanti per la classifica salendo a quota 13. Un successo importante soprattutto per preparare al meglio la sifda delicata in Champions League contro il Feyenoord.

Sassuolo-Lazio, la cronaca

Lazio pericolosa al settimo con un uno-due Luis Alberto-Felipe Anderson e lo spagnolo da ottima posizione non inquadra la porta. All’11esimo tiro da fuori area di Guendouzi che esce di poco. Al 18esimo in contropiede Felipe Anderson calcia a botta sicura trovando una grandissima parata di Consigli. Sul corner seguente l’estremo difensore neroverde si ripete su Romagnoli e con l’aiuto della traversa salva il Sassuolo. Al 28esimo la Lazio passa avanti grazie al pressing di Luis Albert col pallone che arriva a Castellanos che regala un facile assist a Felipe Anderson che non può sbagliare. AL 35esimo il raddoppio biancoceleste con uno scavetto di Luis Alberto dopo un pasticcio di Boloca. Al 57esimo destro al volo di Cataldi che sbatte sul palo. Al 74esimo tiro di Zaccagni, centrale. Il portiere neroverde si ripete su Vecino. All’81esimo pericoloso il Sassuolo con Thorstvedt che chiama alla parata Provedel. All’82esimo Vecino cestina clamorosamente il terzo gol laziale. All'89esimo super Consigli su un tentativo autogol di Thorstvedt e poi il palo nega la gioia del gol a Zaccagni.

Tabellino e pagelle

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 6, Ferrari 5,5, Tressoldi 4 (dal 46’ Erlic 6), Pedersen 5 (dal 46’ Vina 6); Boloca 4, Racic 5 (dal 46’ Thorstvedt 5,5); Berardi 5,5, Castillejo 5,5 (dal 61’ Defrel 5,5), Laurientè 5,5; Pinamonti 5,5 (dall’88’ Mulattieri s.v.). All.: Dionisi 5

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5, Patric 6, Romagnoli 6,5, Marusic 6; Rovella 6 (dal 53’ Cataldi 6,5), Guendouzi 6,5 (dal 67’ Vecino 6), Luis Alberto 7,5 (dal 79’ Kamada s.v.); Felipe Anderson 7, Castellanos 7 (dall’80’ Immobile s.v.), Pedro 6 (dal 53’ Zaccagni 6). All.: Martusciello (vice) 7

Marcatori: 28’ Felipe Anderson (L), 35’ Luis Alberto (L)

Ammoniti: Pedersen (S); Rovella (L), Pedro (L), Immobile (L, dalla panchina), Luis Alberto (L), Cataldi (L)

Arbitro: Di Bello

I top e flop biancocelesti

Luis Alberto 7,5: Propizia il primo gol e poi si mette in proprio con una rete di alta qualità. Partita di spessore da leader.

Felipe Anderson 7: Travolgente il brasiliano. Fa impazzire Pedersen e mette a segno la rete che sblocca la partita.

Castellanos 7: Di sponda, in profondità, da punta moderna. Altro assist sul tabellino per lui. Più di un’alternativa a Immobile.

Lazzari 6,5: Attento su Laurientè, pericoloso in fase di spinta.