Sassuolo-Lazio: cori antisemiti contro i romanisti

Nonostante la vittoria per due a zero contro il Sassuolo si prospettano nuovi guai all'orizzonte per i tifosi della Lazio protagonisti ancora una volta di cori e comportamenti poco sportivi allo stadio.

Cori antisemiti

Dopo il due a zero di Felipe Anderson arrivato in pieno recupero gli ultras della Lazio hanno intonato un coro dallo stampo antisemita nei confronti dei rivali della Roma. Questo il coro intonato dalla tifoseria laziale presente al Mapei Stadium: "Romanista vaff.. in sinagoga vai a pregare e ti farò sempre scappare". Non la prima volta che i tifosi laziali cadono in questi beceri cori.

Il derby

Errare è umano ma perseverare è diabolico. Il coro al Mapei Stadium è già stato intonato in altre circostanze dal tifo più caldo della Lazio. Infatti durante il derby di questa stagione vinto dai biancocelesti per uno a zero grazie al gol di Felipe Anderson dalla Curva Nord sono partiti stati uditi cori quali "giallorosso ebreo" e, più volte quello intonato contro il Sassuolo. Proprio quest'ultimo in particolare sarebbe stato intonato a fine gara durante i festeggiamenti con la squadra biancoceleste mentre ballava e cantava per festeggiare la vittoria, proprio come i neroverdi.

La Lazio si è sempre espressa contro questi comportamenti.

Nuova squalifica per la Curva Nord?

La Curva Nord già dopo la prima trasferta dell'anno è stata squalificata causa cori e ululati razzisti nei confronti di due calciatori del Lecce e per questo non era presente all'Olimpico contro l'Empoli. Dopo i cori del Mapei Stadium è di nuovo a rischio l'apertura della Curva Nord con la Lazio che affronterà il Bologna giovedì in Coppa Italia e il Milan nel prossimo turno di campionato.