Sassuolo-Lazio 0-2: Zaccagni-Felipe Anderson in gol, esulta Sarri. Cronaca, commento e pagelle della partita

Prima vittoria del 2023 per la Lazio che al Mapei Stadium supera per due a zero il Sassuolo. I biancocelesti portano a casa i tre punti meritatamente giocando una buona partita difensiva e risultato letali in attacco anche quando perdono Immobile costretto a lasciare il campo in avvio gara per infortunio. La Lazio fa del palleggio la sua arma d'attacco e trova il gol con un rigore di Zaccagni nel finale di primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra Luis Alberto che orchestra e indirizza il possesso palla laziale, Romagnoli rende un bunker la difesa non concedendo nulla all'attacco neroverde e nel recupero Felipe Anderson chiude i conti facendo festeggiare il popolo biancoceleste. Lazio a -3 dal quarto posto.

Sassuolo-Lazio, la cronaca

Al sesto tiro dal limite dell’area di Zaccagni che chiama alla parata Pegolo, sulla respinta del portiere arriva Felipe Anderson che però calcia fuori disturbandosi con Milinkovic. Al 15esimo la Lazio perde Immobile per infortunio. Al 44esimo doppio intervento di Provedel che prima su Laurentie e poi su Frattesi chiude lo specchio della porta. Nel primo di recupero su corner la Lazio guadagna un calcio di rigore per fallo di mano di Toljan su colpo di testa di Milinkovic. Dal dischetto va Zaccagni che non sbaglia. Al 60esimo grande occasione per la Lazio con Milinkovic che serve Felipe Anderson che da dentro l’area calcia altissimo. Al 65esimo ottima azione di Luis Alberto e Zaccagni, con lo spagnolo che serve Pedro che col mancino non trova per centimetri la porta. All’84esimo azione personale di Marusic che arriva al limite dell’area e col destro sfiora il palo. Al 94esimo la Lazio raddoppia con Felipe Anderson. Il brasiliano ruba palla a Tressoldi, salta Pegolo e col mancino chiude i conti.

Tabellino e pagelle

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6; Toljan 5, Tressoldi 5, Erlic 5,5 (dall’85’ Ferrari s.v.), Rogerio 6; Frattesi 6, Obiang 6,5 (dal 54’ Lopez 5), Traoré 6 (dal 69’ Thorstvedt 5,5); Berardi 5,5, Alvarez 5 (dal 54’ Defrel 5,5), Laurentié 6,5 (dal 69’ Ceide 5). All.: Dionisi 5

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 6, Casale 6 (dall’89’ Patric s.v.), Romagnoli 6,5, Marusic 6,5; Milinkovic-Savic 6,5, Cataldi 6 (dal 78’ Vecino 6), Luis Alberto 6,5; Zaccagni 7, Immobile s.v. (dal 15’ Pedro 6,5), Felipe Anderson 6,5. All.: Sarri 7

Marcatori: 48’ Zaccagni (L), 94' Felipe Anderson (L)

Ammoniti: Toljan (S), Tressoldi (S), Rogerio (S), Erlic (S), Lopez (S); Casale (L), Cataldi (L), Hysaj (L)

Arbitro: Pairetto

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 7: Partita importante del 20 laziale. Senza Immobile si incarica di battere il calcio di rigore e nel secondo tempo è la fonte prinicipale d'attacco della Lazio. Determinante.

Marusic 6,5: Mette la museruola a Berardi vincendo nettamente lo scontro diretto col capitano neroverde a cui restano le briciole.

Luis Alberto 6,5: Uomo in più della squadra in fase di possesso. Organizza ogni uscita palla della Lazio senza patemi. Bene anche in difesa con chiusure tempestive.

Hysaj 6: Il meno bene della Lazio. Commette diversi errori nella prima fase di partite, nel finale si riscatta con un paio di buoni interventi. Non è Lazzari e si vede.