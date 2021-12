Sassuolo-Lazio 2-1 | Berardi e Raspadori rimontano i biancocelesti. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio cade al Mapei Stadium per 2 a 1. I biancocelesti sprecano il vantaggio iniziale di Zaccagni e subiscono la rimonta neroverde. Del Sarrismo ancora una volta non c'è traccia. I capitolini subiscono il palleggio e il gioco del Sassuolo sin dalle prime battute dove il solo Strakosha evita la goleada. Pesa come un macigno in casa Lazio la contemporanea assenza a centrocampo di Milinkovic-Savic (squalificato) e Luis Alberto (infortunato). Sarri prova a cambiare in corso, visto l'infortunio di Pedro, passando anche al 4-4-2 ma dalla panchina Felipe Anderson e Lazzari non aiutano. Una flessione preoccupante del brasiliano. Così la Lazio, che non impegna mai Consigli, perde, giocando una brutta partita, ancora una volta dopo un impegno europeo. Situazione da analizzare in maniera approfondita da parte di Sarri e del suo staff.

Sassuolo-Lazio, la cronaca della partita

La Lazio sblocca subito la partita. Hysaj recupera un buon pallone e serve Pedro che a sua volta trova Zaccagni al centro dell’area che non sbaglia e batte Consigli. Poco dopo è super Strakosha ad evitare il pareggio a Scamacca. Ancora strepitoso il portiere albanese che con l’aiuto del palo disinnesca un tiro del solito Scamacca. Nella ripresa però il Sassuolo trova il pareggio con uno splendido sinistro di Berardi. Al 69esimo il Sassuolo ribalta il risultato con il destro di Raspadori su cui Strakosha riesce solo a sfiorare. Il Sassuolo resta in 10 nel finale per fallo di Ayhan su Muriqi lanciato a rete. Sulla punizione seguente Basic colpisce l’incrocio dei pali.

Tabellino e pagelle

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5,5, Chiriches 5,5, Ferrari 6 (dal 73’ Ayhan 5), Rogerio 6,5; Lopez 6, Frattesi 5,5; Berardi 7,5 (dall’80’ Defrel s.v.), Raspadori 7 (dall’89’Muldur s.v.), Traore 5 (dal 73’ Henrique 6); Scamacca 6,5 (dall’80’ Boga s.v.). All.: Dionisi 7.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5; Hysaj 6,5 (dal 78’Muriqi 6,5), Luiz Felipe 5,5, Acerbi 5, Marusic 5; Basic 5,5, Cataldi 6 (dal 78’ Leiva s.v.), Akpa Akpro 5,5 (dal 71’A. Anderson 6); Zaccagni 7 (dal 65’ Lazzari 5), Pedro 6,5 (dal 46’ Felipe Anderson 5), Immobile 5,5. All.: Sarri 5.

Marcatori: 63’ Berardi (S), 69’ Raspadori (S); 6’ Zaccagni (L)

Ammoniti: Berardi (S); Marusic (L), A. Anderson (L)

Espulsi: Ayhan (S)

Arbitro: Sozza

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 7: Trova il primo gol con la maglia della Lazio. Fondamentale in questo momento per Sarri.

Pedro 6,5: Continuo pericolo per la difesa neroverde. Lo spagnolo serve a Zaccagni l’assist per il gol dell’1 a 0. Esce per un affaticamento muscolare.

Strakosha 6,5: Il portiere albanese para tutto il possibile o quasi. Strepitoso nel primo tempo, in leggero ritardo sul gol di Raspadori.

Acerbi 5: Male il centrale della Lazio che pasticcia in diverse occasioni. Perde pure il contrasto con Berardi in occasione del pareggio neroverde.