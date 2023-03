Sassari Torres-Lazio Women 0-3: tris biancoceleste in Sardegna

La Lazio Women batte per tre a zero il Sassari Torres nella ventiduesima giornata del campionato di Serie B Femminile. Successo importante per le biancocelesti che blindano il primo posto salendo a quota 56 punti e mantenendo così tre punti di vantaggio sul Cittadella, secondo. Migliore in campo Moraca autrice di una doppietta e di un assist. Prossimo appuntamento per le ragazze di Catini al Fersini contro l'Apulia Trania.

Sassari Torres-Lazio Women, la cronaca

La Lazio sblocca subito la partita andando in vantaggio al terzo grazie a Moraca. Il raddoppio biancoceleste arriva a fine primo tempo, al 40esimo, sempre con Moraca che trova il gol con un gran tiro dalla distanza. Nella ripresa all'86esimo il tris laziale che porta la firma di Eriksen che a porta vuota spinge in rete un assist di Moraca.

Tabellinio

Sassari Torres: Deiana (dal 46' Pontillo), V. Congia, Tola, Marenic, Iannaccio, Poli (dal 55' Wagner), Adam, Blasoni, Devoto, Crespi, Marras (dal 55' Fadini). All.: Ardizzone.

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi; Pezzotti (dal 65' Pittaccio), Varriale, Kakampouki, Toniolo; Castiello (dal 79' Jansen), Eriksen, Condon (dal 65' Colombo); Moraca (dall'87' Proietti); Chatzinikolaou, Fuhlendorff (dal 65' Visentin). All.: Catini

Marcatrici: 3', 40' Moraca (L), 86' Eriksen (L)

Ammonite: Castiello (L)

Arbitro: Rodigari