Sassari - Ostiamare, le parole di Davide Buono "Affronteremo ogni partita al massimo"

L’Ostiamare domenica andrà in Sardegna per affrontare il Sassari Latte Dolce. I biancoviola sono vogliosi di tornare a sorridere dopo il recente stop contro l’Anzio, pronti a giocarsi tutte le loro chances nella corsa ai playoff. In vista della gara, il regista Davide Buono si prepara così per il match: “Questa settimana l’abbiamo affrontata con la stessa meticolosità e intensità del primo giorno. Dopo la sconfitta dell’ultima giornata non è facile tenere alto l’entusiasmo ma ci sforzeremo e daremo il massimo per vincere domenica”. Il tecnico Campagna ha chiesto ai suoi di continuare a spingere sull’acceleratore e Buono viaggia sulla stessa lunghezza d’onda: “Il mister ci chiede di non mollare e di crederci sino all’ultimo. L’obiettivo è quello di provare a vincerle tutte da qui alla fine, non sarà facile visti anche due scontri diretti alle porte ma ce la metteremo tutta. Dopo Cassino ci sembrava di essere ad un passo dai playoff ed ora sembra quasi impossibile, ma la situazione si potrebbe capovolgere visto che la classifica è ancora corta”. In chiusura, il centrocampista lancia uno sguardo alla corsa playoff: “Affronteremo ogni partita al massimo, con impegno, sperando di raggiungerli. Sappiamo che il margine d’errore è minimo ma per rispetto della società e dei tifosi ci proveremo fino alla fine, non perderemo l’entusiasmo e la speranza fino all’ultimo”.

[ufficio stampa Ostiamare]