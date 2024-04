Sassari - Ostiamare 1-1, le parole di mister Antonio Campagna "I ragazzi hanno dato tutto"

Dopo il pareggio esterno per 1-1 sul campo del Sassari Latte Dolce, arrivano le dichiarazioni a caldo del nostro tecnico Antonio Campagna: "Siamo rammaricati, nel nostro miglior momento abbiamo preso il gol dell’1-0. La reazione è stata quella giusta, abbiamo meritatamente raggiunto il pareggio ma poi ci è mancato qualcosa nella scelta dell'ultimo passaggio, in più non siamo neanche fortunati ultimamente in quanto anche oggi è arrivata l’ennesima traversa". Dopo l'analisi della gara odierna, l'allenatore biancoviola suona la carica in vista del rush finale della stagione: "Continuiamo a lavorare per giocarci fino alla fine le nostre carte. I ragazzi hanno dato tutto, crediamo nel percorso che stiamo facendo ed andremo avanti fino all'ultimo secondo".

[ufficio stampa Ostiamare]