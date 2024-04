Sassari Latte Dolce - Ostiamare 1-1, le parole di Gabriele Proietti “L’esordio? Un’emozione indescrivibile…”

“E’ stata un’emozione indescrivibile”. Esordisce così Gabriele Proietti quando gli si chiede di tornare con la mente al 17′ del secondo tempo della sfida contro il Sassari Latte Dolce, momento in cui il classe 2006 ha mosso i suoi primi passi con la prima squadra biancoviola: “Fare il mio esordio in prima squadra con l’Ostiamare è l’obiettivo che ho da quando sono piccolo e sono davvero entusiasta di averlo centrato”. Momenti indelebili per il giovane calciatore che poi aggiunge: “Il mister mi ha trasmesso tranquillità mi ha detto di entrare e dare il massimo per aiutare la squadra. E’ stato il momento più bello da quando gioco a calcio e lo voglio dedicare alla mia famiglia perchè mi ha sempre supportato anche quando le cose magari andavano male”. Un gioia che racchiude un cammino che parte da lontano visto che Gabriele è praticamente cresciuto vestendo sempre la maglia biancoviola: “A parte una breve parentesi ho sempre giocato per l ‘Ostiamare fin da quando avevo quattro anni. Ecco perchè per me l’Ostiamare è davvero come una seconda casa”. Adesso però Proietti non vuole fermarsi pronto a prendersi insieme ai suoi compagni la luce della ribalta anche con l’Under 19: “ Ora mi aspetto un grande finale di stagione perchè ci stiamo giocando tanto anche con l’Under 19. Vogliamo andare a giocarci le finali e sono convinto che possiamo arrivare fino in fondo”.

[ufficio stampa Ostiamare]