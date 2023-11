Sarri e Mourinho scaldano il derby: il botta e risposta fra i due

Il fischio d’inizio del derby è fissato per domenica alle ore 18:00 ma la stracittadina è già iniziata grazie al botta e risposta fra i due allenatore. Sarri attacca, Mourinho replica: è già Lazio-Roma.

Sarri, la Roma e l’amichevole

La Lazio ha vinto con sofferenza l’importantissima partita di Champions League contro il Feyenoord. Il popolo laziale si gode il 200esimo gol di Immobile e nel post partita Sarri non ci pensa due volte prima di lanciare una frecciatina ai rivali giallorossi. Il tecnico ha sottolineato come l’impegno europeo della Lazio sia molto più provante rispetto a quello della Roma in Europa League contro lo Slavia Praga. Queste le sue parole: “La Roma si può permettere una sorta di amichevole giovedì noi abbiamo affrontato una guerra. C’è una differenza abissale” – e aggiunge – “hanno un classifica che si possono permettere di lasciare tutta una squadra fuori”. Lanciata la frecciata Sarri però precisa che giocare il derby fra due squadre reduci dall’impegno europeo “non è il massimo dell’intelligenza”.

La replica di Mou

Non passano nemmeno 24 ore che Mou risponde al collega. “Da come ha parlato ha detto che lo Slavia è una squadra senza qualità, io ho sempre detto che invece è una squadra che ha dei valori. Quello che fa la differenza tra un allenatore che ha vinto 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità in cui ogni partita è una gara seria da giocare e non ci sono amichevoli” – dichiara lo Special One in conferenza stampa precisando – “Se qualcuno si deve sentire offeso dalle sue dichiarazioni è la gente di Praga non io”.

Un siluro di risposta del portoghese che poi rincara la dose coinvolgendo anche la Lega: “Della dichiarazione di Sarri mi piacerebbe sentire il pensiero della Lega di Serie A, perché ha fatto una critica diretta”.

Perché la Serie A?

Mou non solo ha risposto a Sarri ma anche alla Lega Serie A con cui ha avuto dei diverbi nelle ultime settimane tramite De Siervo ad della Lega. Mourinho aveva infatti criticato il calendario, che secondo il lusitano, penalizza la Roma che ha poche ore di recupero fra un impegno e l’altro. “Alibi” aveva risposto De Siervo alle accuse di Mou che ora attende, in maniera provocatoria, un messaggio della Lega sul rivale biancoceleste per le sue parole sulla gestione del derby.