SS Lazio, Sarri e l'indice di liquidità. Ecco cos'è che blocca il mercato dei biancocelesti

La Lazio è uscita sconfitta dal Meazza per 2 a 1 contro l'Inter dell'ex Inzaghi. Sarri dal canto suo ha visto una buona Lazio, un solo tiro in porta ovvero il gol di Immobile nato da un errore della difesa nerazzurra, ma ha parlato anche di mercato, Il tecnico toscano ha dichiarato di non aver ben chiaro cos'è l'indice di liquidità che sta bloccando il mercato biancoceleste. Queste le sue parole: "So che siamo un po’ bloccati dall’indice di liquidità, che non sono riuscito neanche a capire cosa cazzo sia".

Indice di liquidità che cos'è?

L'indice di liquidità è un parametro, introdotto dalla Federcalcio all'interno delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF), che esprime il rapporto della capacità di una società di far fronte agli impegni finanziari assunti a determinate scadenze in relazione ai mezzi liquidi a sua disposizione. In soldoni, è un indice che dimostra quanto un club sia in grado di poter rispettare i propri impegni finanziari a breve termine. In sostanza per muoversi sul mercato serve un saldo positivo tra acquisti e cessioni, ma non solo a livello di cartellino, infatti la Lega tiene in considerazione anche quanto il giocatore che viene ceduto deve ancora ricevere da contratto (stipendio e bonus), così come il valore complessivo del contratto del giocatore acquistato sempre tra stipendio e bonus.

Il mancato rispetto di questo valore (ora 0,6) potrebbe portare al blocco nel calciomercato, ovvero l'impossibilità di una società di acquistare nuovi giocatori.

Come superare il problema indice di liquidità

Per evitare il problema dell'indice di liquidità le alternative sono quelle di un aumento di capitale, versare del denaro nelle casse societarie come ha fatto Claudio Lotito la scorsa estate, oppure ricavare dalle cessioni.

Mercato Lazio

Come già detto, Lotito ha versato nelle casse del club circa 10 milioni di euro la scorsa estate sbloccando il mercato. Difficile immaginare che il patron biancoceleste si ripeta, ecco perchè la strada da percorrere è quella delle cessioni. Sull'uscio di porta ci sono Lazzari che ha tanto mercato in Italia e Muriqi. Le loro cessioni sbloccheranno il mercato in entrato della Lazio che al momento si è liberata di pedine molto secondarie come Escalante e Rossi. Senza una cessione degna di nota per Sarri non ci saranno arrivi importanti come il vice-Immobile o un terzino.