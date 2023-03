Conference League e squalifica di Mourinho: Sarri accende il derby

Mancano poco più di dieci giorni al Derby della Capitale previsto domenica 19 marzo alle ore 18:00, che conterà tanto in ottica quarto posto con le due squadre terza e quarta in classifica, ma già arriva la prima stoccata. Maurizio Sarri e Mourinho infatti a distanza si lasciano andare ai primi colpi dialettici.

Sarri e la Conference League

A lanciare la frecciata è stato Maurizio Sarri che nella conferenza stampa della vigilia di Lazio-AZ Alkmaar, ha punzecchiato lo Special One su più temi. Il primo riguarda la Conference League vinta l’anno scorso dalla Roma e che adesso vede la Lazio fra le favorite. Secondo Mou il torneo della scorsa edizione era di un livello più alto. Su questo è serafico Sarri: “Mourinho ha le sue idee che rispetto ma non condivido”. La Conference League crea dibattito fra romanisti e laziali. Da un lato i biancocelesti deridono i festeggiamenti dell'annata scorsa della Roma al Circo Massimo, dall'altra i giallorossi si prendono beffe della Lazio retrocessa e delle parole in controtendenza di Tare sulla terza coppa della Uefa.

Sarri e la squalifica di Mourinho

Sarri infatti è stato chiamato a rispondere sulla sospensione della squalifica a Mourinho, cosa che a lui non è stata concessa nella scorsa stagione dopo i fatti di Milan-Lazio e il battibecco finale con Saelemaekers. Questo il punto di vista dell’allenatore biancoceleste: “In quell’episodio c’erano due referti diversi tra arbitro e procura federale che erano a due metri. Quindi uno dei due referti non era veritiero. Il trattamento di Mourinho? Una sospensione per la carriera”. Due pesi e due misure dunque per Sarri che accende così il derby.

La squalifica di Mou

Mourinho e il quarto uomo Serra sono stati protagonisti di un litigio allo Zini che è costato il rosso e la squalifica di due giornate all’allenatore della Roma. Il club giallorosso ha fatto subito ricorso e Mou nel post partita ha attaccato Serra con accuse importanti (“Fatti i c…i tuoi” avrebbe detto il quarto uomo al tecnico). Per questa ragione la Procura Federale ha aperto un’indagine. La Corte Sportiva d'Appello, ritenendo necessaria l'acquisizione degli atti di indagine da parte della Procura Federale, ha disposto una sospensione della squalifica del tecnico fino all'udienza di rinvio fissata per il giorno 10 marzo alle 14.30 con Mou che quindi si è potuto accomodare in panchina nella vittoria giallorossa, targata Mancini, contro la Juventus.