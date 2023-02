Sarri ridisegna le gerarchie nel centrocampo della Lazio: la situazione

Maurizio Sarri nelle ultime settimane sta impostando nuove gerarchie per il centrocampo della Lazio quarta in classifica e in piena lotta per un posto in Champions League. Intoccabili da inizio stagione Milinkovic-Savic e Cataldi, cambiano le cose per gli altri quattro centrocampisti biancoceleste Basic, Vecino, Marcos Antonio e Luis Alberto.

Luis Alberto rinato

Mai come nell'ultima finestra di mercato Luis Alberto ('92) è stato vicino all'addio alla Lazio. Lo spagnolo sembrava destinato al ritorno in Spagna ma Lotito ha respinto, perchè non considerate all'altezza, le offerte spagnole, e Sarri ha rigenerato il centrocampista. Il Mago dopo un avvio di stagione da panchinaro è ritornato ad essere un pilastro della Lazio tanto che il tecnico non lo toglie quasi più dal campo considerandolo il giocatore più in forma mentalmente e fisicamente dell'intera rosa. Al centro del progetto, Luis Alberto a suon di prestazioni e numeri si è ripreso la Lazio diventandone il titolare indiscusso insieme a Milinkovic-Savic e Cataldi.

Vecino reinventato

All'opposto di Luis Alberto, l'andamento di Vecino ('91). L'ex Inter arrivato in estate da svincolato dall'Inter e allenato da Sarri ai tempi dell'Empoli è subito diventato una prima scelta del tecnico. L'uruguaiano è stato il titolare della Lazio fino alla sosta del mondiale. Dal ritorno dal Qatar, Sarri ha relegato Vecino a riserva di Luis Alberto concendendo al centrocampista poco spazio tanto da far circolare voci, smentite con un comunicato ufficiale della società di un'ipotetica cessione. Chiuso da Luis Alberto, Sarri già a Verona ha trovato un nuovo spazio per Vecino: vice-Cataldi. Un ruolo che poche volte ha ricoperto Vecino, ma che può aprire un nuovo futuro nella sua avventura alla Lazio. Da perno basso del centrocampo a tre, Vecino per Sarri non è un regista puro come Cataldi ma è un mediano alla Lucas Leiva e in più porta una maggiore fisicità alla squadra elemento importante per la squadra in partite toste come quella di Verona come spiegato dal tecnico. Un Vecino alla Leiva è la nuova idea di Sarri per il centrocampo laziale.

Flop Marcos Antonio e Basic

Arrivato con alte aspettative ma che ha deluso e trovato sempre meno minutaggio è Marcos Antonio. Il 22enne brasiliano arrivato dallo Shaktar Donetsk non è entrato a pieno regime nella Lazio e in Serie A. Fisicamente e tatticamente ancora acerbo, sta perdendo quota nelle gerarchie di Sarri anche da vice Cataldi, col tecnico che sta puntando su Vecino. Per il brasiliano si prospetta una seconda parte di stagione di apprendistato e poco minutaggio. Chi non può giocarsi la carta dell'adattamento è Basic. Il croato, classe '96, sta trascorrendo la sua seconda stagione alla Lazio sulla falsa riga, se non peggio, rispetto alla precedente. Poco spazio per lui con Sarri che lo ha utilizzato con continuità solo ad inizio stagione in Europa League. Il giocatore è stato pure vicino all'addio a gennaio viste le difficoltà nel trovare minutaggio e quelle della Lazio per sbloccare il mercato. Basic è scivolato come ultima scelta di Sarri per il suo centrocampo.