Santa Marinella: Salipante si dimette, c'è Macaluso

Nicola Salipante non è più l'allenatore del Santa Marinella. La sconfitta contro l'Ostiense nell'ultimo turno è stata decisiva per l'allenatore che si è dimesso. Al suo posto arriva Macaluso.

Le dimissioni di Salipante

Il 4 a 2 subito dall'Ostiense è bastato a Salipante per dire addio al Santa Marinella. La scelta è stata del tecnico ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili con la squadra sesta in classifica nel Girone A del campionato Promozione. Dal club: "L’Asd Santa Marinella 1947, comunica con vivo rammarico che nella giornata di ieri il tecnico della squadra promozione Nicola Salipante, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili. Nel ringraziare lui e il suo vice allenatore signor Fausto Porchianello per l’impegno e la professionalità sempre dimostrata, in questo anno e mezzo di lavoro".

Arriva Macaluso

La panchina del Santa Marinella è stata assegnata a Roberto Macaluso. Il tecnico si è dichiarato sorpreso della chiamata ma entusiasta di iniziare questa nuova avventura con debutto casalingo contro il Nuovo Pescia Romana. Ecco le sue parole: "Una chiamata che mi ha colto di sorpresa, non me l’aspettavo, Nonostante lo stupore, ho accettato con entusiasmo questo nuovo incarico. Prima di tutto, vorrei salutare Nicola Salipante e sottolineare il grande lavoro che ha fatto in questi due anni a Santa Marinella, ovvero riportare il nome della squadra tra i primi posti del campionato di promozione. Ringrazio la società per avermi scelto, per avermi dato la possibilità di allenare un gruppo di ragazzi giovani e per avermi fatto entrare in questo storico club, che reputo in crescita con tanta voglia di primeggiare nei campionati regionali. Non vedo l’ora di cominciare, parecchi calciatori li conosco, con qualcuno ho anche giocato insieme. Che dire massimo impegno, tanto lavoro e un ringraziamento ancora a tutta la società”.

Macaluso nella sua carriera da calciatore è stato campione d’Italia Juniores con il Ladispoli, ha giocato in serie D, Eccellenza e Promozione, tra le sue squadre il Santa Marinella ( con la quale ha giocato anche a livello giovanile regionale), Ladispoli, Civitavecchia e Caninese. Allenatore abilitato Uefa B nonché istruttore qualificato Coni-Figc per la Scuola Calcio.