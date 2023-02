Santa Marinella, Macaluso: "Abbiamo dominato"

Il Santa Marinella ha strappato i tre punti nell'ultima giornata del Girone A battendo per due a uno (gol di Pangi e De Santis) in casa il Nuova Pescia Romana. Ottimo deubtto per il nuovo allenatore del Santa Marinella, Macaluso.

Le parole di Macaluso

Il neo tecnico del Santa Marinella sui canali del club si dimostra soddisfatto della prova dei suoi: "È stata una buona partita, l’abbiamo dominata per tutti i novanta minuti, non concedendo nulla agli avversari e il loro gol su palla esterna è arrivata partita praticamente terminata (gol negli ultimi secondi del recupero, ndr). Sono contento della prestazione della squadra, ci presentavamo con due assenze importanti, parlo di capitan Melara e Caforio che purtroppo non stavano bene. Pero’ chi e’ stato chiamato in causa li ha sostituiti alla grande e questo ci fa ben sperare”.

Il Santa Marinella con questo successo si conferma sesta forza del girone A con 32 punti, a -2 dall'Ottavia, prossima avversaria nel 20esimo turno di campionato.