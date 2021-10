Santa Marinella, parla Salipante "Gara giocata benissimo"

C'è grande gioia in casa Santa Marinella dopo la vittoria nella prima giornata di Promozione contro il Passoscuro, sconfitto per 0-1 in trasferta. A parlare dopo la partita è il tecnico del Santa Marinella Salipante, che ha analizzato la partita e fatto il punto della situazione. "Gara giocata benissimo da tutti i ragazzi nonostante un campo grosso e sconnesso, mentre noi siamo abituati ad un campo piu’ piccolo Questo mi preoccupava, invece la squadra ha giocato corta e stretta interpretando ottimamente la gara. Ripartivamo bene e nel primo tempo in una delle tante ripartenze fatte e’ arrivato il gol di Ciro Di Fiandra che su servizio di Trebisondi in verticale, ha bruciato il portiere in uscita, un gol di pregevole fattura dove ha dimostrato freddezza davanti la porta, un gol come d’altronde sa fare lui. Nel secondo tempo abbiamo avuto altre diverse occasioni e ci e’ stato annullato una rete con Pacifico e non ci e’ stato concesso un rigore solare ai danni di Morasca. Prima della rete avevo sostituito Di Fiandra con Ferro, che a sua volta per un problemino al ginocchio ho dovuto cambiare con Pacifico. Negli ultimi dieci minuti siamo rimasti in dieci per l’espulsione a causa di doppio giallo di Arseni, quindi ci siamo sistemati con un 4-4-1 e ci siamo difesi bene senza grandi problemi. I ragazzi hanno fatto una grande partita di cuore di onore e ne sono felicissimo".