Santa Marinella, Macaluso: "Siamo sulla strada giusta"

Il Santa Marinella ha vinto per tre a uno contro il Canale Monterano nella ventunesima giornata del Girone A del campionato Promozione. La formazione di mister Macaluso blinda il sesto posto in classifica con 35 punti.

La partita

Il Santa Marinella sblocca la partita con Cedeno, ma il Canale Monterano trova il pareggio per via di un autogol. Durante il primo tempo però la formazione di casa trova il raddoppio con un gran gol di Tabarini. Nella ripresa calo di tensione con gli ospiti che sfiorano il pareggio. Successivamente Cedeno trova però la sua doppietta personale chiudendo l'incontro.

Le parole di Macaluso

Queste le parole di mister Macaluso al termine dopo la vittoria del suo Santa Marinella: "Nel primo tempo la squadra si è comportata molto bene, al di là del gol subito che ce lo siamo fatto noi, per una mancanza di comunicazione tra portiere e difesa. Nonostante questo occupavamo bene il campo eravamo padroni della partita, poi e’ arrivato il raddoppio con Tabarini, abbiamo avuto altre due occasioni da rete. Nella ripresa ci siamo un po abbassati loro giustamente avendo bisogno di punti hanno provato a fare la gara. Anche se tutto sommato hanno creato una sola grossa occasione, il nostro portiere ha fatto la prima parata al 25esimo del secondo tempo. Il gol di Cedeno ha chiuso la gara, abbiamo avuto altre occasioni da rete, non ci siamo riusciti a trasformarle in gol. Diciamo che siamo sulla strada giusta, ho visto una squadra più propositiva, più padrona del campo , che ha piacere a palleggiare, anche davanti si sono comportati bene,devo dire che la soluzione di Fabrizio Melara come prima punta può essere un'ottima soluzione. Domenica prossima recuperiamo qualche altro calciatore, ma sono comunque contento per come stanno andando le cose”