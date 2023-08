Santa Marinella: Matteo Vincenzo ultimo colpo di mercato

Il Santa Marinella del nuovo corso Cafarelli ha chiuso il suo mercato estivo fatto di tanti colpi puntellando la difesa con l'arrivo del difensore Matteo Vincenzo.

Difensore classe 1993, Matteo Vincenzo arriva al Santa Marinella dalla DuepigrecoRoma dove nella scorsa stagione ha conquistato la salvezza senza passare dai playout. Decisivo nel trasferimento è stato mister Cafarelli che ha già lavorato col giocatore proprio alla DuepigrecoRoma due stagioni fa.

Il difensore ama costruire dal basso e questo si ben si sposa con l'idea di calcio dell'ex allenatore della Romulea. Un giocatore di esperienza per i tirrenici, con Vincenzo che ha esperienza in campionati maggiori in Serie C e D con Aprilia, Cisco Roma e Ottavia.