Santa Marinella, le parole post-match di Salipante "Avevo paura di questa gara"

Buona vittoria per il Santa Marinella, che prosegue il suo momento positivo. Puntuale anche il commento post-gara dell'allenatore del Santa Marinella Salipante che ha parlato delle sfide che si portava dietro questa partita. "Avevo paura di questa gara, anche perchè da adesso in poi saranno tutte difficile, visto che con il mercato aperto , molte squadra stanno rinforzandosi e tutti vogliono raggiungere l’obbiettivo salvezza, anche perche’ sappiano che non e’ facile arrivare ottavi e salvarsi direttamente. Oggi abbiamo incontrato una squadra che nelle ultime due gare aveva fatto una vittoria e aveva perso 1 a 0 negli ultimi minuti con la capolista Aurelia Antica e che Ha cambiato giocatori e allenatore. Noi invece lamentavamo l’assenza di diverse pedine ed avevo poche alternative per cambiare la gara in corsa.".