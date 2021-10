Santa Marinella, le parole di Salipante "I ragazzi hanno dato tutto"

Seconda sconfitta consecutiva per il Santa Marinella, che domenica ha dovuto cedere al Tolfa Calciocon il punteggio di 1-0. A parlare dopo la partita è il tecnico del Santa Marinella Nicola Salipante, che ha analizzato la partita e ha provato a motivare la sua squadra dopo la sconfitta.“Sono amareggiato in quanto credo che la gara sia stata condizionata da decisioni arbitrali dubbie, basti pensare che dopo mezz’ora c’era un espulsione solare ai danni del Tolfa con un loro calciatore che ha dato uno schiaffo ad uno dei nostri, con arbitro e assistente di gara a due passi, invece ha ricevuto solo un cartellino giallo. Abbiamo subito un rigore netto ma ben parato da Del Duchetto e ci siamo portati nella loro area tre quattro volte. Nel secondo tempo al 7° invece siamo capitolati per una palla persa a centrocampo in uscita con un errore di disimpegno, ci siamo fatti trovare scoperti, sulla stessa falsariga del gol subito Domenica in casa . Con il tempo a disposizione abbiamo reagito e non credo di esagerare se dico che ci sono stati negati due calci di rigore. Tuttavia nonostante la sconfitta posso rimproverare poco ai ragazzi perché hanno dato tutto.".