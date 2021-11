Santa Marinella, le parole di Salipante "Tre punti che danno continuità"

Il Santa Marinella ha vinto la seconda vittoria consecutiva nel girone A di Promozione e non può che esserne felice mister Salipante, che ha detto la sua sulla partita ai microfoni ufficiali del club. "Abbiamo disputato un primo tempo di studio e di controllo da parte nostra, non si e’ quasi mai rischiato e abbiamo avuto due buone ripartenze non concretizzate. Nel secondo tempo grazie al cambiamento di atteggiamento a livello tattico, siamo passati dal 442 del primo tempo al 433. Grazie a ciò siamo stati piu’ aggressivi e abbiamo trovato un gran gol con Di Fiandra: in area di rigore ha ricevuto palla, ha fintato tre volte il tiro a porta e poi ha segnato da giocatore vero come è. Ci e’ stato concesso un calcio di rigore che questa volta purtroppo lo ha sbagliato Trebisondi. Abbiamo inoltre avuto due grandi occasioni con Scudi e Grossi. Sono strafelice di aver portato a casa i tre punti che danno continuità alla vittoria di domenica scorsa.".