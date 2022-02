Santa Marinella, le parole di Salipante "Soddisfatto della prestazione"

Non perde il sorriso Nicola Salipante dopo il pareggio del Santa Marinella contro il Pescia Romana, partita del girone A di Promozione laziale. "Una partita difficile contro una squadra organizzata con calciatori importanti per la categoria. Noi venivamo da una brutta sconfitta e da un periodo in cui il covid ci ha segnato fisicamente. [...] I nostri avversari erano partiti con ambizioni di primato, sapevamo che era difficile giocare contro di loro ma l’abbiamo interpretata bene. Nel primo tempo abbiamo sofferto poco e posso dire che è stato un primo tempo equilibrato. Nel secondo tempo siamo entrati in campo nonostante avessi in rosa solo un attaccante centrale parlo di Belardinelli che in venti giorni oltre al covid ha subito 3 sublussazioni della spalla e la quarta oggi nel finale di primo tempo per cui l’ho dovuto tenere in campo perche’ in rosa ho soltanto un attaccante centrale purtroppo. Detto cio’ nel secondo tempo siamo entrati bene e Fabrizio Melara, ha fatto un goal d’autore e ci ha portato in vantaggio. [...] Pero’ ai ragazzi devo dire solo bravi, abbiamo ripreso a fare punti questo era importante poi contro una squadra importante e quindi sono moderatamente soddisfatto. Ora cerchiamo in settimana di preparaci bene per la sfida sempre in casa contro il Passoscuro".