Santa Marinella, le parole di Salipante "Prestazione deludente"

La sconfitta del Santa Marinella nella sfida di Promozione Lazio girone A ha lasciato il segno nel discorso post-partita del mister del Santa Marinella Nicola Salipante, che ha avuto parole dure per la squadra. "La partita è stata interpretata male, dopo un quarto d’ora eravamo gia’ sotto a causa di due letture sbagliate, due errori consecutivi che hanno portato al calcio di rigore. [...] La mia squadra ha prodotto poco, ha palleggiato male, ha mal interpretato fasi di gioco, ha creato qualche calcio d’angolo ma niente di più. Nella ripresa ad un quarto d’ora dalla fine eravamo anche agevolati da una loro espulsione, pero’ come nel primo tempo tutto cio’ ha prodotto un paio di punizioni dal limite e due calci d’angolo. Sono molto deluso e rammaricato dalla prestazione fatta oggi. E’ stata una partita incolore, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare a fare punti il prima possibile per stare tranquilli. [...] Ora e’ importante non piangerci addosso, dobbiamo lavorare bene per prepararci al meglio per la partita di domenica allo Stadio “Fronti” contro il Tolfa”.