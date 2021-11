Santa Marinella, le parole di Salipante "Meritavamo qualcosina di più"

Il pareggio con il Nuovo Borgo San Martino ha mantenuto il Santa Marinella nella parte alta della classifica, ma reta comunque qualche rimpianto per l'allenatore del Santa Marinella Salipante. "Abbiamo ottenuto un ottimo pareggio, ti diro' che siamo usciti dal campo anche rammaricati per quello visto durante la partita, meritavamo qualcosina in piu'. Faccio i complimenti alla squadra che ha interpretato benissimo la gara tenendo testa come già detto ad una squadra ben organizzata con molti calciatori esperti. Tutti i ragazzi scesi in campo hanno dato il massimo su un campo di grandi dimensioni, di questo avevo paura ma la tenuta atletica e' stata molto buona. Siamo usciti a testa alta con un pareggio che ci da ampie garanzie e soprattutto fiducia per il prosieguo del campionato".