Santa Marinella, le parole di mister Salipante "Punto preso contro una grande squadra"

Il Santa Marinella ha chiuso il suo 2021 pareggiando con la Sorianese, un risultato che soddisfa comunque il suo allenatore Nicola Salipante. “E’ stata una partita difficile ma lo sapevo, non avevo cambi in quanto non avevo calciatori disponibili, purtroppo mi e’ mancato anche Simone Ferro che poteva dare il cambio a Belardinelli arrivato esausto. Nonostante tutto la squadra ha fatto il massimo, ha giocato bene, e’ andata in vantaggio, potevamo raddoppiare anche se avevamo di fronte una squadra ben organizzata e di spessore, molto bravi per la categoria. Ci hanno messo in difficoltà, li avevamo imbrigliati bene ma abbiamo preso un gol secondo me evitabile che ci ha condizionato la gara nel finale. Mi prendo il punto preso contro una grossa squadra e faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi che sono scesi in campo”.