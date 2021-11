Santa Marinella, le dichiarazioni post-match di Salipante "Avevo paura di questa gara"

Il Santa Marinella sale al terzo posto in classifica con la vittoria per 2-1 contro il Fulgor Tuscania, e il suo allenatore Nicola Salipante è sempre più contento delle prestazioni dei suoi."Io ho sempre dei presentimenti, infatti prima della partita ho detto ai ragazzi che avevo molta paura di questa gara. Perché comunque mi ero informato, e sapevo che il Tuscania era una squadra giovane, che correva e organizzata. Dato che noi paghiamo il fatto di doverci allenare da due mesi su mezzo campo, la tenuta atletica a me fa un po di paura. Quindi avevo preventivato che saremmo andati a soffrire sotto l’aspetto atletico. Cosi è stato anche se nonostante tutto la partita ce la siamo complicata anche noi, infatti abbiamo trovato molto presto il vantaggio, la potevamo chiudere ma siamo stati troppo leziosi nelle due o tre opportunità che abbiamo avuto in area avversaria. [...] siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali per stare sereni e preparare nel modo migliore la gara di Domenica contro la capolista Aurelio".