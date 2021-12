Santa Marinella, le dichiarazioni di Salipante "Vittoria che ci dà continuità"

La vittoria del Santa Marinella contro l'Athletic Soccer Academy per 4-2 scalda il morale dell'allenatore della squadra laziale Nicola Salipante, che dopo il match ha commentato la prestazione come di consueto. “Abbiamo approcciato bene la gara andando subito in vantaggio dopo sei minuti con un colpo di testa di De Angelis su calcio d’angolo, abbiamo poi subito un pareggio roccambolesco : su una palla si sono capiti male difensore centrale e portiere in uscita, come successo a tolfa, deviazione del difensore portiere fuori dai pali e abbiamo subito il pareggio. Subito dopo siamo passati in vantaggio su calcio di rigore ben tirato da Pagliuca. Al 30° abbiamo triplicato con una bellissima azione finalizzata da Pagliuca. Stessa cosa per il 4 a 1 con bella azione di ripartenza e conclusione vincente di Belardinelli. Nella ripresa non abbiamo mai sofferto e il loro gol e’ arrivato su calcio di rigore intorno a metà frazione. Oggi altra importante vittoria che ci da’ continuità e adesso aspettiamo con fiducia la partita di giovedi in casa”.