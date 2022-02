Santa Marinella, la tristezza di Salipante "C'è rammarico per la partita con il Canale Monterano"

Non è contento del risultato contro il Canale Monterano il tecnico del Santa Marinella Nicola Salipante, che nella consueta conferenza stampa post-partita ha detto la sua in maniera esaustiva sulla partita del girone A di Promozione Lazio giocata domenica. “E’successo quello di cui avevo timore, siamo andati a giocare su un campo in erba naturale e questo era un incognita per noi, oramai abituati al sintetico. Abbiamo sofferto i primi 20 minuti la gestione del possesso palla su un campo dove i nostri non sono abituati, detto questo abbiamo comunque avuto la fortuna di arrivare al finale di tempo sullo zero a zero, soffrendo. Nell’intervallo avevo dato delle indicazioni ben precise, ovvero di non concedere loro calci piazzati e corner perché sono una squadra fisica e avrebbero potuto metterci in difficoltà. [...] Dopo lo svantaggio vuoi anche la stanchezza dovuta al fatto che non ci siamo allenati bene tra covid e feste natalizie, ci siamo allungati e abbiamo subito il raddoppio su calcio di rigore. C’è rammarico perche’ nel primo tempo nonostante avvessimo sofferto, c’e’ stato negato un possibile rigore, ma soprattutto ad inizio ripresa sempre sullo zero a zero abbiamo fallito una clamorosa occasione da rete e un'altra ben neutralizzata dall’estremo locale. Sono molto rammaricato e dispiaciuto perché abbiamo fatto tutto noi, adesso c’è da rimboccarsi le maniche, partire forte in settimana allenarci bene e andarci a prendere i tre punti in casa contro il Pescia Romana.".