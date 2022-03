Santa Marinella, la gioia di Salipante "Una vittoria di spessore e un pubblico caloroso"

La vittoria del Santa Marinella contro il Nuovo Borgo San Martino non può che rendere felice il tecnico del Santa Nicola Salipante, che nel post partita ha elogiato molto la prestazione della sua squadra. “Devo ringraziare nuovamente tutti i ragazzi per la prestazione offerta. E’ stata una partita combattuta contro una squadra forte e organizzata. Lo dimostra il loro secondo posto che avevano prima della gara e il migliore attacco del campionato con 42 reti. L’avevo preparata bene con squadra corta pronta a ripartire, poi con Fabrizio Melara abbiamo fatto una gestione dei cambi in quanto sono diverse domeniche che siamo numericamente contati. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene e nel secondo tempo con il suo ingresso è cambiata la gara. Grazie a due sue giocate sono partiti i due gol. Nell’ultimo quarto d’ora ci siamo un po’ disuniti con due uomini in piu’ forse perche’ mentalmente eravamo sicuri del risultato, tant’e’ che abbiamo subito un calcio di rigore netto. Li e’ poi subentrata la paura ma siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Sono felice per i ragazzi, dal primo all’ultimo hanno tutti una grossa partita. Sono contento e felice di aver portato allo stadio “Ivano Fronti” una vittoria di spessore davanti a un pubblico numeroso e caloroso”.