Santa Marinella, la gioia di Salipante "I ragazzi hanno fatto una prestazione importante"

Continua la marcia del Santa Marinella, che contro il Borgo Palidoro ha trovato una vittoria importante in trasferta per 1-2 e con mister Salipante che può guardare al resto del campionato con ottimismo. “Oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione importante, contro una squadra agguerrita e assetata di risultato. Una squadra che nel mercato invernale ha cambiato parecchio e che nelle ultime partite casalinghe, aveva sempre fatto bene. Il nostro approccio alla gara e’ stato discreto, all’inizio abbiamo creato un paio di occasioni da rete, poi è arrivato il loro vantaggio al 15°, che abbiamo subito pareggiato con un calcio di rigore netto, trasformato da Pagliuca. Loro poi sono rimasti in dieci uomini, ma nel secondo tempo abbiamo avuto un calo di attenzione nonostante fossimo in superiorità numerica, abbiamo subito un calcio di rigore, fortunatamente ben parato dal nostro portiere fuoriquota, il classe 2003 D’Archivio e successivamente e’ arrivata la rete che ha sistemato la partita , facendoci portare a casa i tre punti , grazie a un gran gol di Belardinelli su un lancio illuminante di Cuomo. Sono felice e contento perche’ i ragazzi stanno portando a termine un campionato esemplare.".